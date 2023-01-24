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Giriş Tarihi: 24.1.2023 15:53

Güney Kore’de termometreler eksi 40’a yaklaştı: 'Aşırı soğuk hava' hayatı felç etti

Güney Kore'de kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşandığı günlerde termometreler sıfırın altında 39.3'ü gösterdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle 476 uçuş iptal edildi.

İHA
Güney Kore’de termometreler eksi 40’a yaklaştı: ’Aşırı soğuk hava’ hayatı felç etti

Doğu Asya'nın büyük bölümünde etkili olan soğuk hava dalgası Güney Kore'yi de vurdu. Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), başkent Seul'de termometrelerin sıfırın altında 25'i, ülkenin kuzeyindeki Cheorwon'da ise sıfırın altında 39.3'ü gösterdiğini açıkladı.

Kış mevsiminin en soğuk günlerini yaşadığı açıklanan ülkenin farklı kesimlerinde görülen şiddetli kar yağışı ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle en az 476 uçuş iptal edildi.

AŞIRI SOĞUK HAVA UYARISI GELDİ

Kuzey Kore'de de sert hava koşulları etkili olmaya başladı. Kore Yarımadası'ndaki zorlu hava şartları başkent Pyongyang haricinde ısınmak için gerekli elektrik enerjisine sahip olmadığı düşünülen Kuzey Kore yönetimini de harekete geçirdi.

Devlet medyası sıcaklık değerlerinin sıfırın altında 30'ları bulabileceğini duyurarak, aşırı soğuk hava uyarısı yayınladı. Ayrıca ülkede sabah saatlerinde gözlenen en düşük sıcaklık değerinin sıfırın altında 19 olduğu bildirildi.

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Güney Kore’de termometreler eksi 40’a yaklaştı: 'Aşırı soğuk hava' hayatı felç etti
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