Güney Kore’de termometreler eksi 40’a yaklaştı: ’Aşırı soğuk hava’ hayatı felç etti

AŞIRI SOĞUK HAVA UYARISI GELDİ

Kuzey Kore'de de sert hava koşulları etkili olmaya başladı. Kore Yarımadası'ndaki zorlu hava şartları başkent Pyongyang haricinde ısınmak için gerekli elektrik enerjisine sahip olmadığı düşünülen Kuzey Kore yönetimini de harekete geçirdi.

Devlet medyası sıcaklık değerlerinin sıfırın altında 30'ları bulabileceğini duyurarak, aşırı soğuk hava uyarısı yayınladı. Ayrıca ülkede sabah saatlerinde gözlenen en düşük sıcaklık değerinin sıfırın altında 19 olduğu bildirildi.