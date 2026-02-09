Güney Kore’de uçuş eğitimi sırasında facia: Askeri helikopter yere çakıldı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore 'nin Gyeonggi eyaletinde "AH-1S Cobra" tipi askeri helikopter, acil iniş prosedürleri amacıyla yapılan uçuş eğitimi için havalandı.

Helikopterdeki iki askerin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, kazada herhangi bir yangın ya da patlamanın olmadığını bildirdi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturmanın ardından netleşeceğini ifade etti.