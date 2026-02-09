Güney Kore’de uçuş eğitimi sırasında facia: Askeri helikopter yere çakıldı
Güney Kore’de askeri helikopter uçuş eğitimi sırasında düştü. Kaza nedeniyle 2 asker hayatını kaybetti.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde "AH-1S Cobra" tipi askeri helikopter, acil iniş prosedürleri amacıyla yapılan uçuş eğitimi için havalandı.
Helikopter, eğitim sırasında başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentinde düştü.
Helikopterdeki iki askerin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, kazada herhangi bir yangın ya da patlamanın olmadığını bildirdi.
Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturmanın ardından netleşeceğini ifade etti.