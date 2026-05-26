Güney Kore’de üst geçidin yıkımı sırasında çökme meydana geldi: 3 kişi yaşamını yitirdi

Kazanın, işçilerin beton levhalar kesilirken yapının bir bölümünün hafifçe çöktüğünü fark etmeleri üzerine yıkım çalışmalarını durdurmalarının ardından yapılan bir güvenlik denetimi sırasında meydana geldiği bildirildi.



Güney Kore'de üst geçit çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti | Video

BAZI TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Yetkililer, üst geçidin parçalarının, yakındaki bir demir yolu hattına düşmesi üzerine kentte bazı tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

1966 yılında inşa edilen üst geçitte, güvenlik endişesi nedeniyle geçen yıl ağustos ayından itibaren yıkım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör