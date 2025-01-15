Güney Kore’de yeni kriz

Güney Kore'de, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un yarattığı kriz iç karışıklığa neden oldu. Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkilileri, Yoon'u tutuklama kararını uygulamak için harekete geçti. Yeol, gözaltına alındı. CIO'nun başkent Seul'de yer alan Gwacheon'daki ofisine götürülen Yoon, ifade vermeyi reddetti. Yoon'un destekçileri de gözaltı kararına tepki gösterdi. CIO'nun yerleşkesinin güvenliği için görevlendirilen 3 bine yakın personel ile Yoon'un destekçileri arasında çatışmalar yaşandı. Yoon, gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu.