Güney Kore’de yerel seçim! Erken oy kullanma işlemi başladı

Yonhap ajansının haberine göre, ülke genelinde yerel saatle 06.00'da seçmenler oy kullanmak için sandık başına giderken, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Lee'nin eşi Kim Hea Kyung da erken oy kullanan isimler arasında yer aldı.

OY KULLANMA ORANI YÜZDE 8,15

Ulusal Seçim Komisyonu (NEC), yerel seçimlerde erken oy kullanma oranının yerel saatle 15.00 itibarıyla yüzde 8,15 olduğunu açıkladı.

Bu oran, 2022 yerel seçimlerinde erken oylamanın ilk gününde aynı saatte kaydedilen yüzde 7,25'in üzerine çıktı.

44,6 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANACAK

Bu yılki yerel seçimlerde 44,6 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Seçmenler 3 Haziran'da yapılacak yerel seçimler için ülke genelindeki 3 bin 571 sandıkta bugün ve yarın yerel saatle 06.00-18.00 arasında oy kullanabilecek.

Seçimlerde 16 belediye başkanının yanı sıra 227 yerel yönetim başkanı ve yaklaşık 4 bin belediye meclisi üyesi seçilecek.

Söz konusu seçim, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişiminin ardından görevden alınması sonrası işbaşına gelen Lee yönetimi için ilk büyük seçim olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör