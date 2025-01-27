Güney Kore’deki havacılık faciasının raporu yayınlandı: Uçakta kuş kalıntıları bulundu

Güney Kore'de 29 Aralık 2024'te yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin rapor yayınlandı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı soruşturma komitesi, söz konusu kazaya ilişkin raporu yayımladı.

Raporda,179 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kaza sırasında Jeju Air'e ait yolcu uçağının Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR) ile kokpit ses kayıtlarının bulunduğu Kokpit Ses Kayıt Cihazından (CVR) oluşan kara kutusunun uçak piste yaklaşmadan yaklaşık 2 kilometre önce kayıt yapmayı durdurduğu belirtildi.

Kazanın nedeninin henüz belirlenemediği aktarılan raporda, daha net sonuca ulaşmak üzere analiz edilecek FDR ve CVR verilerinin elde edilmesinin ise birkaç ay sürebileceği kaydedildi.

Raporda, uçağın motorunda kuş kalıntılarına rastlandığı, ancak uçağın kuş sürüsüyle çarpışmasının ne zaman meydana geldiği, çarpan kuş sayısı ve sürüde birden fazla kuş türünün bulunup bulunmadığı gibi detayların henüz tespit edilemediği vurgulandı.

Öte yandan, ülkede yayın yapan JoongAng Daily gazetesinin haberine göre, yetkililer kazayla ilgili arama kurtarma çalışmalarının, kurbanların ailelerinin de onayıyla sona erdiğini ifade etti.