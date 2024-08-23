Güney Kore’deki otel yangınında can kaybı yükseliyor

İtfaiye yetkililerinden Lee Sang-don, otelin 2003'te inşa edildiğini ve o tarihte yangın söndürücü fıskiye sisteminin zorunlu tutulmadığına dikkati çekerek, "Olay yerine ulaştığımızda katlar çoktan dumanla dolmuştu." dedi.

Lee, yangının başladığı odada kalan kişinin "yanık kokusu" şikayetiyle odasını değiştirdiğini ve bu yüzden yangın çıktığı sırada odanın boş olduğunu anlattı.