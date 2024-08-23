Güney Kore’deki otel yangınında can kaybı yükseliyor

Güney Koreli yetkililer, başkent Seul'un batısındaki Bucheon kentinde bulunan 9 katlı otelin 8'inci katındaki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ölü sayısının 7'ye, yaralı sayısının 12'ye çıktığı belirtilen açıklamada, yangının otelde yangın söndürücü fıskiyelerin bulunmaması nedeniyle büyüdüğü ve dumanın kısa sürede diğer katlara yayıldığı kaydedildi.
İtfaiye yetkililerinden Lee Sang-don, otelin 2003'te inşa edildiğini ve o tarihte yangın söndürücü fıskiye sisteminin zorunlu tutulmadığına dikkati çekerek, "Olay yerine ulaştığımızda katlar çoktan dumanla dolmuştu." dedi.
Lee, yangının başladığı odada kalan kişinin "yanık kokusu" şikayetiyle odasını değiştirdiğini ve bu yüzden yangın çıktığı sırada odanın boş olduğunu anlattı.