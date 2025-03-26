Güney Kore’deki yangın faciasında ölü sayısı 24’e çıktı

Güney Kore'nin güneydoğusunda başlayan orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. 21 Mart'ta başlayan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. 15 bin hektardan daha fazla alanın kül olduğu yangında Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınak da yok oldu. Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dâhil güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti. Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken 3 bin 300'den fazla kişi tahliye edildi.