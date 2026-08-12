Güney Kore'den Google ve Apple'a kuralları ihlal suçlaması

Güney Kore'de medya düzenleyici kuruluş, ABD merkezli teknoloji şirketleri Google ve Apple'ın, ilgili uygulama piyasalarındaki baskın rollerini kötüye kullanarak, ülkenin telekomünikasyon kurallarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Güney Kore’den Google ve Apple’a kuralları ihlal suçlaması
AA

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Medya Medya ve İletişim Komisyonu, olağan toplantısında, Google ve Apple'a ilişkin kararını açıkladı.

ÜLKENİN TELEKOMÜNİKASYON KURALLARI İHLAL EDİLDİ

Buna göre Komisyon, incelemeleri sonucunda Google ve Apple'ın, ilgili uygulama piyasalarındaki baskın rollerini kötüye kullanarak, ülkenin telekomünikasyon kurallarını ihlal ettiğini belirledi.

Komisyon, ABD'li iki teknoloji devine uygulanacak yaptırımların seviyesini daha sonra belirleyecek.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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