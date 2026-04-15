Güney Kore’den ‘Hürmüz’ kararı: Gemilerin geçişi için İran’a ücret ödemeyeceğiz

Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Cho, Ulusal Meclis'teki oturumda Hürmüz Boğazı çevresinde bekleyen Güney Kore gemilerine ilişkin açıklama yaptı.

Cho, "Bu aşamada İran'a (Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilerin geçişi için) herhangi bir ödeme yapma veya ABD'nin belirttiğine (abluka) karşı herhangi bir eylemde bulunma planlarımız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin boğazda mahsur kalan gemilerle ilgili İran, ABD ve Körfez ülkeleriyle bilgi paylaştığını aktaran Cho, 26 geminin güvenliğini sağlamak ve bölgeden çıkarmak için işbirliği arayışında olduklarını kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nın yer aldığı bölgede Güney Kore'ye ait toplam 173 personelin olduğu 26 geminin bulunduğu belirtiliyor.