Güney Kore’den iki devletli çözüme destek: Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmeli

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistinli mevkidaşı Varsen Ağabekyan ile telefonda görüşen Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Gazze'de günden güne kötüleşen insani durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.

Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani koşulların hızla iyileştirilmesi çağrısında bulunan Cho, Seul yönetiminin iki devletli çözüme yönelik desteğinin altını tekrardan çizdi.

Bakan Cho, Gazze'deki halka insani yardım sağlamaya ve krizin çözümüne yönelik uluslararası çabalara katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile eylül ayının başında yaptığı telefonda görüşmesinde de Cho, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planından endişe duyduklarını ve bunun iki devletli çözümü baltaladığını belirtmişti.