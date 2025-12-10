Güney Kore’den Japonya’nın “Dokdo/Takeşima Adaları” çıkışına sert tepki

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Takaiçi'nin ifadeleri kesin bir dille reddedilirken, "Dokdo (Takeşima) tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuk açısından Kore topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesindeki konuşmasında, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Takami Yasuhiro'nun, tartışmalı adaya yönelik, "Güney Kore'nin (adada) yasa dışı işgali durumunda bir milimetre bile değişiklik olmadı" ifadelerine yanıt vermişti.

"BARİZ ŞEKİLDE JAPONYA'NIN DOĞAL TOPRAĞI"

Takaiçi, Japon hükümetinin, tarihsel gerçekler ve uluslararası hukuk temelinde Takeşima (Dokdo) Adası'nın "bariz şekilde Japonya'nın doğal toprağı" olduğuna yönelik temel duruşunu kararlı bir şekilde sürdürdüğünü belirtmişti.

Japon lider, ülkesinin pozisyonunun doğru bir şekilde anlaşılması için "hem yurt içinde hem de yurt dışında bir mesaj vermeye çalışacağız" ifadesini kullanmıştı.

TARTIŞMALI ADALAR

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.