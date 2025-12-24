Güney Kore’den Japonya’ya mesaj! Tartışmalı adalar çevresinde askeri tatbikat

Yonhap ajansının ismi açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, Güney Kore ordusu her yıl düzenlenen rutin tatbikat kapsamında tartışmalı adalar çevresinde askeri faaliyet yürüttü.

"TOPRAKLARIMIZI KORUMA AMACI TAŞIYOR"

Kaynaklar, tatbikatın ülkenin topraklarını, halkını ve mülkünü koruma görevini yerine getirmek amacıyla yapıldığını savunarak, bu yılki faaliyetin önceki yıllarda gerçekleştirilen tatbikatlarla benzer ölçekte olduğunu belirtti.

Güney Kore, temmuzda da "Dokdo/Takeşima Adaları" civarında tatbikat düzenlemiş Japonya bunu protesto etmişti.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.