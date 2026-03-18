Güney Kore’den kritik hamle: BAE’den 24 milyon varil petrol alacak

Küresel enerji dengelerinin sarsıldığı dönemde Güney Kore'den dikkat çeken bir adım geldi.

24 MİLYON VARİLLİK ANLAŞMA

Devlet Başkanlığı Ofisi'nden üst düzey yetkili Kang Hoon-sik, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ham petrol tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kang, Güney Kore'nin toplamda 24 milyon varil ham petrol alacağını belirtti.

"ÖNCELİK GÜNEY KORE'NİN"

Kang, BAE'nin petrol tedarikinde Güney Kore'ye öncelik tanıdığına dikkat çekerek, "BAE bize açıkça söz verdi. Hiçbir ülke Güney Kore'den önce ham petrol almayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kang, BAE'de kısa süreliğine bulunan 3 bin 500 Güney Kore vatandaşından yaklaşık 3 bininin ülkesine geri döndüğünü de sözlerine ekledi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.