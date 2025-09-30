Güney Kore’den Kuzey Kore uyarısı: ABD’ye saldırabilecek kapasitede

The Korea Times'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Almanya'da gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Kuzey Kore'nin, "ABD ana karasına saldırabilecek üç ülkeden biri haline geldiğini" söyleyen Chung, bu durumun "akılcı" bir şekilde kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Chung, Kuzey Kore'nin ekonomik reform ve açılım arayışında olması durumunda bunun ancak Güney Kore ile iş birliğiyle mümkün olabileceğini vurguladı.