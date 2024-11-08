Güney Kore’den Kuzey’e nükleer karşılık tehdidi

Amerikan Newsweek dergisine röportaj veren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, ülkesinin Kore Savaşı'ndan bu yana "Kuzey'den gelen tehditlere karşı" ordusunu geliştirdiğini ifade etti.

Yoon, Kuzey Kore ordusunun konvansiyonel kabiliyetlerinin Güney'e kıyasla "çok daha düşük" olduğunu, Pyongyang'ın "bu yüzden nükleer kabiliyetini artırmaya çalıştığını" belirtti.

Bazı anketlere göre Güney Kore kamuoyunun yüzde 60-70'inin nükleer silah temin edilmesini desteklediğini aktaran Yoon, Güney'in nükleer silaha sahip olmasının "Japonya ve Tayvan'ın da nükleer silah temin etmesine neden olabileceği ve bunun da bölgede daha büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Yoon, "(Kuzey'in) Güney Kore'ye karşı nükleer saldırı düzenlemeye karar vermesinin mantıksız olacağına inanıyorum. Bunu yapmaları halinde nükleer temelli Güney Kore-ABD ittifakı Kuzey Kore'yi derhal ABD nükleer silahıyla vuracaktır." ifadesini kullandı.