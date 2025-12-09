Güney Kore’den müdahale: 6 Çin teknesine el koydu

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı ile Sahil Güvenliği'nin 2-7 Aralık tarihlerindeki ortak denetimlerinde kaçak faaliyetler tespit edildi.

163 BİN DOLARLIK CEZA

Yetkililer, el konulan Çin teknelerine toplam 163 bin dolar para cezası kesildiğini açıkladı.

Jeju Adası açıklarında 241 Çin balıkçı teknesini denetleyen yetkililer, yasa dışı şekilde balık avlamak için kullanılan 15 ağın ele geçirildiğini bildirdi.