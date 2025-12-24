Güney Kore’den sahte haber yayanlara ağır darbe! Yeni yasa Meclis’ten geçti

Yonhap'ın aktardığına göre, "sahte ve uydurma" bilgilerin yayılmasını yasaklayan düzenleme kapsamında, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yayan ve başkalarına zarar veren medya kuruluşları ile YouTuberlara ağır cezaların getirileceği ifade edildi.

5 KATINA KADAR TAZMİNAT

Tasarıda, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yaymaları ve başkalarına zarar vermeleri durumunda, medya kuruluşları ve YouTuberları, yol açtıkları zararın 5 katına kadar cezai tazminat ödemeye mahkum edebilen bir madde yer alıyor.

Yeni düzenleme, iftira atanlar için de ciddi yaptırımlar öngörüyor. Buna göre, başkalarına iftira atan kişiler 3 yıla kadar hapis cezası veya yaklaşık 20 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP), iktidardaki Demokrat Partinin (DP) yasa tasarısını ilerletmesini engellemek için pazartesi ve dün "filibuster" olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik uzun süreli konuşma hakkını kullanmıştı.

İktidar partisi, tasarının, "sahte ve uydurma" bilgilerin yayılmasını engellemeyi ve hesap verebilirliği artırmayı amaçladığını, muhalefet ise "medyayı susturma ve ifade özgürlüğünü ihlal girişimi" olduğunu savunmuştu.