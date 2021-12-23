Güney Kore’den savaş açıklaması! ‘Görevden ayrılmadan önce…’

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yönetiminin, görevdeki son aylarını Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmaya odaklanmak için kullanacağı belirtildi.

Güney Kore'de yayın yapan JoongAng Daily gazetesinin, Güney Kore Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre Moon yönetimi, görevdeki son aylarında Pyongyang yönetimini "savaşı bitirme deklarasyonuna" kanalize etmeye çalışacak.

"ÇABALARIMIZ KALICI OLABİLİR"

Güney Kore Birleşme Bakan Yardımcısı Choi Young-joon, Koreler Arası Diyalog Ofisi'nde basına yaptığı açıklamada, "Çabalarımızın Kore Yarımadası'nın durumu üzerinde kalıcı bir etkisi olabileceği kritik bir zamandayız. Hükümet, Kore Yarımadası'nda barışı sağlamaya ve nükleer silahlardan arındırma müzakerelerine açılacak bir kapı olarak Kore Savaşı'nı bitirecek bir deklarasyon için bastırıyor." dedi.

Choi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Savaşa son verilmesinin ilanı, iki Kore arasında ve ayrıca ABD ile Kuzey Kore arasında diyaloğun yeniden başlatılması için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Geçen dört yıl boyunca, Moon Jae-in yönetimi sürekli olarak Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak ve kalıcı barışı tesis etmek için çaba sarf etti. Geriye dönüp bakıldığında, PyeongChang Kış Olimpiyatları, Koreler arası üç zirve, iki ABD-Kuzey Kore zirvesi ve Panmunjom toplantısına olanak sağladı. Barış sürecinde önemli kazanımlar elde ettiğimizi düşünüyorum."