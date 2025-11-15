Güney-Kuzey Kore savaşın eşiğinden döndü

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Güney Kore'de yargılanmasına devam edilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un davasında saptanan bilgiler basına yansıdı. Buna göre Yeol'un kışkırtmak için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un evinin üzerinde bile gizli drone uçuşları düzenlettiği ve bu planın başarısız sıkıyönetim girişiminin zeminini oluşturduğu ileri sürüldü. Dosyadaki bilgilere göre planın başarılı olması durumunda Güney Kore, Kuzey Kore ile bir kez daha savaşacaktı.