Güney Sudan’da salgın alarmı: Ülkenin dört bir tarafına yayıldı

Ekim ayından bu yana kolera vaka sayısının 19 bin 320'ye ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 334'e çıktığı kaydedildi.

KOMŞUYA DA SIÇRADI

Savaşın devam ettiği komşu Sudan'da ise 12 Ağustos'ta kolera salgını ilanında bulunulmuş ve vaka sayısı 49 bini aşmıştı.

Sudan'daki savaştan dolayı Güney Sudan'a geçen kişi sayısının 880 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.