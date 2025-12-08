Güneydoğu Asya’da çatışmalar yeniden patlak verdi: Savaş uçakları havalandı roketler ateşlendi!
Güneydoğu Asya’da haftalardır süren kırılgan sessizlik, sabaha karşı açılan ateşle bozuldu. Tayland ordusu, Kamboçya’dan askeri ve sivil hedeflere roket atıldığını duyururken, Kamboçya tarafı ise ülkelerinin hava saldırısına uğradığını belirtti. Çatışmalar kısa sürede geniş bir hatta yayıldı ve on binlerce insan yerinden edildi.
Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.
TAYLAND İLE KAMBOÇYA'NIN SINIR ANLAŞMAZLIĞI
Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.
Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.
Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında, temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.
Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.
ATEŞKESE RAĞMEN ÇATIŞMALAR YENİDEN ŞİDDETLENDİ
Ancak ateşkes anlaşmasına rağmen iki ülke arasındaki çatışmalar yeniden başladı.
Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan yerel saatle 05.00 sularında Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtti.
Tayland basınındaki haberlerde, Kamboçya'dan roketler ateşlendiği, dronların havalandığı ve silahlı saldırılar olduğu savunuldu.
Winthai, çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını ifade etti.
Ordu yetkilileri, çatışmalar nedeniyle Kamboçya sınırına yakın bölgelerden 385 bini aşkın Taylandlının tahliye edildiğini açıkladı.
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkeyi savunmak ve kamu güvenliğini sağlamak için gerekli görüldüğü takdirde askeri operasyonların devam edeceğini bildirdi.
Ülkesinin "şiddet" istemediğini savunan Charnvirakul, "Tayland'ın hiçbir zaman bir savaş veya işgal başlatmadığını, ancak egemenliğinin ihlal edilmesini asla tolere etmeyeceğini tekrarlamak isterim." dedi.