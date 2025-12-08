Güneydoğu Asya’da çatışmalar yeniden patlak verdi: Savaş uçakları havalandı roketler ateşlendi!

"ZEHİRLİ GAZLAR KULLANILDI" Kamboçya merkezli Khmer Times'ın haberine göre de Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland ordusunun F-16'larla hava saldırıları başlattığı belirtildi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savundu. Socheata, bir süre sonra Tayland tarafının bazı bölgelerde tanklar ve zehirli gazlar kullanarak saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek, sınırdaki durumu yüksek teyakkuzda takip ettiklerini aktardı. Tayland tarafının Kamboçya hakkında "yanlış bilgi yaydığını" ileri süren Socheata, saldırılarda birçok sivilin yaralandığını ve bölge sakinlerinin tahliye edilmesi için çalışmalar başlatıldığını ifade etti. Socheata, Kamboçya'dan saldırılara karşılık vermediklerini, daha önce varılan barış anlaşmasına saygı duyulduğunu vurguladı.

4 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, ilk belirlemelere göre 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9'unun ise yaralandığını belirtti. Pheaktra, sınıra yakın çeşitli köylerden on binlerce kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, sosyal medya platformu Facebook hesabı üzerinden Tayland ile Kamboçya arasında, ateşkes anlaşmasına rağmen yaşanan sınır gerilimi nedeniyle yeniden başlayan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Hükümet görevlilerinin halkı ve ülkenin egemenliğini korumak için çalıştığına işaret eden Manet, "Tüm bakanlıklardan, kurumlardan, yetkililerden, silahlı kuvvetlerden ve Kamboçya vatandaşlarından, bu zor dönemde, ulusun ve vatanın davası için birleşmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.