Güneydoğu Asya’da silahlar susmuyor: Çatışmalar sivil yerleşim alanlarına sıçradı

Kamboçya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pazartesi gününden bu yana devam eden çatışmalarda 9 sivilin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

SİVİL YERLEŞİM ALANLARI TEHLİKEDE

Tayland hükümeti tarafından yapılan açıklamada, dün Kamboçya güçlerinin sivil alanları hedef aldığı iddia edildi. Açıklamada, Kamboçyalı askerlerin BM-21 tipi çok namlulu roketatar araçlarıyla evlere, okullara ve yerleşim bölgelerine rastgele ateş açtığı savunularak, bu saldırıların uluslararası hukuk ve sivillerin korunmasına ilişkin temel savaş ilkelerine aykırı olduğu ifade edildi.

Tayland ordusunun halkın güvenliğini sağlamak ve ülkenin egemenliğini korumak amacıyla tüm imkanları devreye sokacağı vurgulandı.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri de çatışmalara ilişkin bugün düzenlenen basın toplantısında, Tayland ordusunun insancıl temel ilkeler doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Kongsiri, Tayland'ın saldırı başlatmayacağını ancak meşru müdafaa için hazır olduğunu, tüm askeri faaliyetlerin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü ve sivillerin güvenliğinin en yüksek öncelik olduğunu ifade etti.

Öte yandan Tayland ordusu, Kamboçya hedeflerine yönelik hava operasyonlarını sürdürdü. Bugün sabah saatlerinde sınır bölgesinde görülen F-16 tipi savaş uçaklarının Kamboçya tarafındaki askeri hedefleri bombaladığı bildirildi.