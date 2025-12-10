Güneydoğu Asya’da silahlar susmuyor: Çatışmalar sivil yerleşim alanlarına sıçradı
Tayland ile Kamboçya arasında tartışmalı sınır hattında yeniden alevlenen çatışmalar sivil yerleşim alanlarına sıçradı. Can kaybı en az 14'e yükselirken, bölgede güvenlik gerekçesiyle 500 bin sivil tahliye edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise bir telefonla çatışmaları durdurabileceğini ifade etti.
Tayland-Kamboçya arasındaki sınır bölgesinde çıkan çatışmalarda can kaybı artmaya devam ediyor.
Kamboçya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pazartesi gününden bu yana devam eden çatışmalarda 9 sivilin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Tayland cephesinde ise çatışmalarda 5 askerin yaşamını yitirdiği, 68 askerin yaralandığı açıklandı. Taraflar karşılıklı suçlamalarını sürdürürken, sınır bölgelerinde güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen sivillerin sayısının 500 bini aştığı belirtildi.
SİVİL YERLEŞİM ALANLARI TEHLİKEDE
Tayland hükümeti tarafından yapılan açıklamada, dün Kamboçya güçlerinin sivil alanları hedef aldığı iddia edildi. Açıklamada, Kamboçyalı askerlerin BM-21 tipi çok namlulu roketatar araçlarıyla evlere, okullara ve yerleşim bölgelerine rastgele ateş açtığı savunularak, bu saldırıların uluslararası hukuk ve sivillerin korunmasına ilişkin temel savaş ilkelerine aykırı olduğu ifade edildi.
Tayland ordusunun halkın güvenliğini sağlamak ve ülkenin egemenliğini korumak amacıyla tüm imkanları devreye sokacağı vurgulandı.
Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri de çatışmalara ilişkin bugün düzenlenen basın toplantısında, Tayland ordusunun insancıl temel ilkeler doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.
Kongsiri, Tayland'ın saldırı başlatmayacağını ancak meşru müdafaa için hazır olduğunu, tüm askeri faaliyetlerin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü ve sivillerin güvenliğinin en yüksek öncelik olduğunu ifade etti.
Öte yandan Tayland ordusu, Kamboçya hedeflerine yönelik hava operasyonlarını sürdürdü. Bugün sabah saatlerinde sınır bölgesinde görülen F-16 tipi savaş uçaklarının Kamboçya tarafındaki askeri hedefleri bombaladığı bildirildi.
"ATEŞKES YOK"
Sınır bölgelerinde hareketlilik sürerken, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayland'ın tutumu aynıdır. Ateşkes yok" ifadelerini kullandı.
Başbakan Charnvirakul, daha önceki açıklamalarında Kamboçya ile diyalog yollarının kapandığını ve Tayland Kraliyet Ordusu'na ülke egemenliğini koruması amacıyla "tam yetki" verdiğini ifade etmişti.