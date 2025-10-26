Güneydoğu Asya’da tansiyon düştü: Kamboçya ile Tayland arasında ’barış anlaşmasına’ varıldı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında imza töreni düzenlendi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ABD Başkanı Donald Trump ile zirveye ev sahipliği yapan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza attı.

Anlaşma kapsamında Tayland, Kamboçyalı mahkumları serbest bırakacak, Kamboçya da ağır silahlarını sınır bölgesinden çekmeye başlayacak. Bölgedeki ülkelerden gözlemciler, anlaşmanın sürdürülebilirliğini izlemekle görevlendirildi.

Trump, törende yaptığı konuşmada, "Kuala Lumpur Barış Anlaşması" adı verilen anlaşmayla iki ülkenin de "tüm düşmanlıkları sona erdirmeyi ve iyi komşuluk ilişkileri kurmak için çalışmayı kabul ettiğini" belirtti.

Manet, Trump'a teşekkür ederek anlaşmaya bağlı kalacaklarını söylerken, Charnvirakul da anlaşmanın "kalıcı barış için temel oluşturduğunu" dile getirdi.

Ateşkes töreninin ardından Trump, Kamboçya ile karşılıklı ticaret anlaşması ve Tayland ile kritik mineraller konusunda anlaşma imzaladı.

Trump, göreve başlamasından bu yana bölgeye yaptığı ilk ziyaret çerçevesinde Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan beş günlük geziye başladı. Gezisinin son ayağında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi bekleniyor.