Güneydoğu Asya’nın sismik kuşağında 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Filipinler'in güneyindeki Mindanao'daki Pondaguitan bölgesinin 269 kilometre açıklarında ve Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları yakınlarında olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.