Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi

Romanya Savunma Bakanı Angel Tivar ile basın toplantısı düzenleyen Bakan Güler şunları söyledi:



MOLDOVA'NIN TAM ÜYELİĞİ ONAYLANDI

Toplantımızı 16 ülke, 3 bölgesel kuruluş ve SEEBRIG'in temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdik. Toplantıda, SEDM sürecinin geleceği ve bölgesel gelişmeler hakkında görüşlerimizi paylaştık. Ayrıca, Moldova'nın SEDM sürecine tam üyeliğini de onayladık.

MÜKEMMEL BİR GÜVEN ARTIRICI MEKANİZMA

Bölgenin en kapsamlı girişimi olan SEDM, bugün Moldova'nın tam üyeliği ile genişlemesini sürdürmektedir. Bu da, SEDM sürecinin bir barış projesi olarak başarısının açık bir göstergesidir. SEDM üyesi ülkeler tarafından oluşturulan Güneydoğu Avrupa Tugayı, kısa adıyla SEEBRIG'in faaliyetlerine ve geleceğine ilişkin istişarelerde bulunduk.



UKRAYNA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

SEDM üyeleri olarak üye ülke Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki toprak bütünlüğüne güçlü desteğimizi bir kez daha vurguladık. SEDM üyeleri olarak, organizasyonun bölgesel rolünün ve etkinliğinin güçlendirilmesi ile Güneydoğu Avrupa ve ötesinde sonuç odaklı görünürlüğünün artırılması yönündeki gayretlerimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık.



Toplantıya Gürcistan, Moldova, Karadağ, Romanya ve Türkiye'den savunma bakanları katıldı. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ise bakan yardımcısı seviyesinde toplantıya katılım gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) maslahatgüzar seviyesinde katılımda bulunurken, Ukrayna askeri ateşe seviyesinde toplantıya katıldı. Milli Savunma Bakanı Güler, toplantıya katılan ülkelerin temsilcilerini karşıladı. Üye ülkeler arasındaki rotasyon gereği 2023 yılı Savunma Bakanları Toplantısı, 21-23 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi.