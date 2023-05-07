Gurbetçiden rekor katılım

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem milletvekili seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi yarın son bulacak. Gümrüklerde oy kullanma işlemi ise 14 Mayıs 17.00'da sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgilere göre gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 488 bin 842 yurt dışı seçmeni oyunu kullandı.14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilcilerinde kullanılan oy sayısı, 2018 seçimlerindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs Salı günü, gümrüklerde ise 14 Mayıs 17'ye kadar devam edecekTürkiye'de olduğu gibi yurt dışında da kapı kapı gezen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten AK Parti'nin yurt dışı seçim koordinasyon ekibi, gurbetçileri yalnız bırakmadı. Yurt dışı SKM'ler 74 ülkede 180 bölgede 750 şubede 10 binden fazla AK gönüllü ile seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kadın kolları 300 binin üzerinde hane ziyareti gerçekleştirirken, SKM çalışanları 2 haftada 130 bin vatandaşın seçmen kütüğü kaydını gerçekleştirmesine yardımcı oldu.