Gürcistan Başbakanı’ndan Zelenski’ye tepki: İçişlerimize karışmayın

Gürcıstan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Tiflis'teki protestoları desteklemesine tepki gösterdi. Garibaşvili, ülkesinde 2 gün devam eden "yabancı ajan yasa tasarısı" karşıtı protesto gösterilerini "devlete karşı düzenlenen provokasyon" olarak nitelendirdi. Tasarının, 10 Mart'ta geri çekildiğini hatırlatan Garibaşvili, planlanan provokasyonun önlendiğini belirtti. Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurduğu ana muhalefet partisi ve onu destekleyen "güçleri", ülkede kaos yaratarak Rusya'ya karşı "ikinci cephe" açmaya çalışmakla suçlayan Garibaşvili, "Gürcü Hayali (iktidardaki parti) hükümeti iktidarda olduğu sürece burada ikinci bir cephenin açılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.Ukrayna lideri Zelenski'nin açıklamasıyla Tiflis gösterilerini desteklemesini Gürcistan'ın içişlerine karışmak olarak değerlendirdiğini aktaran Garibaşvili, "Önce kendinize ve ülkenize bakın, biz ülkemize bakacağız" şeklinde konuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelere de değinen Garibaşvili, "3. Dünya Savaşı tehlikesinin ortaya çıktığını" dile getirdi.