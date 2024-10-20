Gürcistan Cumhurbaşkanı muhalefetin seçim mitingine katıldı

Zurabishvili mitingi düzenleyenlerin konuştuğu sahnenin yakınında durarak sadece izlemekle yetindi. Basın mensuplarına ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Gürcistan'daki muhalefet destekçileri, parlamento seçimlerinden bir hafta önce Pazar günü ülkenin Avrupa Birliği'ne entegrasyonunu desteklemek amacıyla Tiflis'te yürüyüş düzenledi. Başkente binlerce vatandaş Gürcistan ve AB bayrakları taşıyarak, Tiflis'in beş farklı ilçesinden "Gürcistan Avrupa Birliği'ni seçiyor" sloganı altında yürüdü. Yürüyüşün ardından protestocular başkentin merkezinde, müzik konserinin verildiği Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

Gürcistan'da parlamento seçimleri 26 Ekim'de yapılacak. Seçimde en çok oyu alan parti galip ilan edilecek ve parlamentoya bir başbakan adayı sunacak, o da kabinesini sunacak. Eğer muhalefet parlamentodaki sandalyelerin toplamının yüzde 50'sinden fazlasına sahip olursa, hükümetin oluşumunu etkileyebilecek. Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet yaklaşan seçimleri Avrupa ile Rusya arasında bir tercih olarak konumlandırıyor.

İktidardaki Gürcü Rüyası-Demokratik Gürcistan partisinin ana anlatısı vatandaşların savaş ve barış arasında bir seçim yapmak zorunda olduğu yönünde. Gürcü Rüyası liderlerine göre muhalefet, Rusya Federasyonu'nun iktidara gelmesi halinde ülkede ikinci bir çatışma cephesi açmak istiyor.