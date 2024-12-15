Gürcistan’da kritik seçim: Eski futbolcu cumhurbaşkanı seçildi

GürcistanMilli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen ve 2016'dan beri milletvekilli olarak görev yapan Mikheil Kavelaşvili, ülkenin 6. cumhurbaşkanı seçildi. İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisi'nin aday gösterdiği Kavelaşvili, 300 kişilik seçim kurulundan 224 "evet" oyu alarak cumhurbaşkanı oldu. Bağımsızlığını 1991'de yeniden kazanan Gürcistan'da 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanı, ilk kez 300 kişilik seçim kurulu tarafından seçilmiş oldu. Gürcü Rüyası, 26 Ekim'de yapılan ve muhalefetin Moskova'nın yardımıyla hile yapıldığını iddia ettiği seçimlerde parlamentonun kontrolünü elinde tuttu.