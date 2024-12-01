Gürcistan’da protestocular parlamento binasına havai fişekle saldırdı





"HER ŞEY ANAYASAL ÇERÇEVEDE"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkede yaşananlara ilişkin düzenlediği özel basın toplantısında, göstericileri savunarak her şeyin anayasal çerçevede olduğuna dikkat çekti. Zurabişvili, "İktidar partisini en çok endişelendiren şey, bu protestoların ve diğer tüm eylemlerin anayasa çerçevesinde gerçekleşmesi. Buna rağmen, iktidar partisi her adımda anayasanın dışına çıkıyor. Biz, toplum olarak, sivil girişimlerimiz, sokak protestolarımız ve her türlü eylemimizle anayasanın yanındayız. Anayasayı ve ülkemizin geleceğini savunuyoruz. Ancak iktidar partisi, özellikle son kararıyla, Avrupa geleceğimizi durdurmayı ya da yavaşlatmayı hedefleyerek anayasa ihlali yapıyor. Oysa anayasada açıkça belirtilmiştir ki tüm devlet kurumları, Avrupa entegrasyonu yolunda en hızlı şekilde ilerlemek için tüm çabalarını yönlendirmekle yükümlüdür, durdurmakla değil" dedi.



200 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Gürcistan'ın önde gelen STK'larından Gürcistan Genç Hukukçular Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar devam eden gösterilerde şu ana kadar 200 protestocunun gözaltına alındığı aktarılarak, "Hukuki Yardım Ağı'nın çağrı hattına 200'den fazla kişinin gözaltına alındığına dair bilgi ulaştı. Gözaltına alınanlar arasında çocuklar, kadınlar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bulunuyor" denildi.