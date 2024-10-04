Gürcülerin kritik sınavı: 26 Ekim

Gürcistan'da 26 Ekim'de parlamento seçimi var.

İktidarda Gürcü Rüyası Partisinin Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere bölge ülkelerinin tamamıyla ilişkileri iyi.

2008'deki savaşta Rusya'nın müdahalesi ile sonuçlanan Güney Osetya ve Abhazya sorununa karşın, Tiflis'in mevcut hükümeti ile Moskova'nın irtibatı da olumlu düzeyde.

Bir Güney Kafkasya ülkesi olarak bölgeyle sorun yaşamama prensibine sahip olan Gürcistan'ın, Batı'yla arasının negatif değerlerde olmadığı da bir politik gerçeklik.

Gürcistan'da siyasetin belirleyici unsurlarının başında 2008'den bu yana devam eden Güney Osetya ve Abhazya sorunu bulunuyor.

Rusya'nın askeri müdahalesiyle 2008 savaşında Gürcistan'ın toprak bütünlüğü bozulmuştu.

Moskova himayesindeki Güney Osetya ve Abhazya'da uzun bir süredir emekli ve memurlara maaş ödenmiyor olması önemli bir problem.

Gürcistan'da seçim öncesi muhalefet bu sorunun üzerine gidiyor.

Batı'nın bilhassa da ABD'nin de bu konuya ilgisi bir hayli fazla.

İktidardaki Gürcü Rüyası, bu sorunun kesin çözümü için bazı önemli adımlar attı.

Moskova ile bir temas var.

BM Genel Kurul toplantılarında da görüldü ki, Rusya da Gürcistan'ın attığı adımlara kayıtsız değil.

İktidarın hedefi 2008'de bozulan toprak bütünlüğünü sağlamak.

Yani Güney Osetya ve Abhazya'yı yeniden Gürcistan'a bağlamak.

Bunun yolu Moskova'dan geçiyor.

İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kurucusu ve eski Başbakan Bidzina İvanişvili, 26 Ekim'deki seçimin kazanılması halinde Gürcistan'ın Güney Osetya ve Abhazya ile uzlaşacağı sözünü verdi.

Tiflis'in bu önerisine Moskova'nın yanıtı olumluydu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov taraflar ilişkilerin normalleştirilmesine ilgi gösterirse, Rusya "yardım etmeye hazır" ifadesini kullandı.

Bu diyalog Rus medyasında uzlaşı ve hatta anlaşma şeklinde yorumlandı.

Atılan bu adımlar, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü sağlamasının önünü açabilir.

Tiflis'in 2008'deki savaştan dolayı özür dileme-tazminat ödeme gibi bir dizi yükümlülükleri de yerine getirmesi gerekecek.

Tabi seçimin kazanılması birinci şart.

Seçim öncesi Güney Osetya ve Abhazya sorununun çözümü ile ilgili gündem, Gürcistan'ın ABD nezdindeki önemini daha da arttırdı.

Osetya meselesi Gürcistan ile Rusya arasında çözümü olan bir problem gibi görünse de bölgedeki Amerikan çıkarları kesinlikle göz ardı edilemez.

Güney Osetya ve Abhazya sorunun çözüm olasılığı ABD'nin tercih etmediği bir durum.

Güney Kafkasya'da sorunsal statükoların devam etmesi Washington'un bölgedeki Rus dengesine karşı gözettiği bir politika.

2008'den bu yana devam eden Osetya sorununun ortadan kalkması bölgede ABD'ye karşı Rus etkisini arttıracak.

Oysa Washington, Gürcistan'ın Saakaşvili döneminde olduğu gibi bölgesel uydu olarak kalmasını yeğliyor.

Tiflis-Moskova arasındaki uzlaşma mesajları batı destekli seçim tehdidine kadar ilerledi.

26 Ekim seçimine müdahale geleceği konuşuluyor.

Seçimin iktidar partisi tarafından kazanılması halinde Tiflis başta olmak üzere bir çok kentte protestolar başlatılacağı yönünde istihbarat verisi bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Seçim sonrası Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya ve Abhazya sorununun çözümüne dair somut hamleler ise ABD'nin Tiflis'e yönelik yaptırım seçeneğini de gündeme taşıyabilir.

Özetle Washington'un talebi şu şekilde okunuyor; "Gürcistan toprak bütünlüğünden vazgeçmeli ve ABD'nin dostu olarak kalmalı".

Güney Kafkasya genelinde bakıldığında bölge ülkelerinin tamamının asgari müştereklerde buluşabiliyor olması hayati derecede önemli.

2020 sonrası bölgesel problemler aşılmaya başlandı.

Gürcistan seçimi de bu nedenle bölgenin tamamı için önemli.

Son yıllarda yakalanan istikrar tablosu devam mı edecek yoksa 90'larda patlak veren sorunsal statükoya geri mi dönülecek?

Gürcü halkı 26 Ekim'de sandığa giderken Güney Kafkasya'nın geleceği için de önemli olan bu soruları da yanıtlamış olacak.