Gürültü kirliliği sessizce öldürüyor

Dünya gittikçe çok daha gürültülü bir yer haline geliyor. Euronews'te yer alan habere göre, dünyada artan gürültü kirliliği, hem okyanuslardaki canlıları hem de kara ekosistemlerini ve insan sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlara göre, bu görünmez kirlilik zihinsel ve fiziksel sağlığı ciddi şekilde etkiliyor. Gürültü kaynaklı kalp rahatsızlıkları ve erken ölüm nedeniyle milyonlarca kişi risk altında. Ayrıca bu gürültünün önemli bir kısmının aslında gereksiz yere üretildiği de belirtiliyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın 2020 tarihli raporuna göre, ulaşım kaynaklı gürültü her yıl kıta genelinde yaklaşık 48 bin yeni kalp hastalığı vakasına ve 12 bin erken ölüme yol açıyor. Gürültü kirliliğinin yeterince ciddiye alınmayan bir çevre sorunu olduğunu belirten uzmanlar, sessizliğin hızla "lüks bir ürün"e dönüştüğünü vurguladı.