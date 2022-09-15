Guterres: Türkiye ve BM barış için çok sıkı çalışıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 20 Eylül'de New York'ta gerçekleşecek olan BM 77. Genel Kurul görüşmeleri öncesinde Anadolu Ajansı'na konuştu. Ukrayna'daki savaşa değinen Guterres, "BM ve Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın dramatik sonuçlarına çözüm bulma konusunda sağlam bir ortaklığı var. Karadeniz Tahıl Girişimi, BM ve Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde gerçekleşti" dedi. Guterres sözlerine "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben bizzat anlaşmanın devam etmesi için uğraşıyoruz. Ukrayna'daki savaşın etkilerini en aza indirgemek için Türkiye ve BM çok sıkı çalışıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuştum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, onunla Semerkand'da görüşecek. Türkiye de BM de barış için uğraşıyor" şeklinde devam etti.