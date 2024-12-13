Guterres’ten Başkan Erdoğan’a ’Etiyopya-Somali’ teşekkürü

BM Sözcülük Ofisi'nden Genel Sekreterin Ankara Bildirisi'ne ilişkin değerlendirmesine dair yazılı açıklama yapıldı.

Guterres'in Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in tartışmalı meseleleri dostluk ve karşılıklı saygı çerçevesinde çözme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Guterres'in teknik müzakerelerin başlaması ve sürece ilişkin olumlu çıktıları dört gözle beklediği kaydedildi.

"BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke liderini bir araya getirme konusundaki girişimi ve anlaşmanın uygulanmasına desteği için teşekkürlerini iletir." ifadesi kullanılan açıklamada, BM'nin sürece destek vermeye hazır olduğunun altı çizildi.