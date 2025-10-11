Guterres’ten Dünya Kız Çocukları Günü mesajı: “Her kız çocuğu eşitliği hak eder”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı.

Guterres, "Krizlerle kuşatılmış bir dünyada, en yüksek bedeli ödeyenler genellikle kız çocukları oluyor" ifadesini kullanarak, "Ancak kızlar aynı zamanda çözümlere de öncülük ediyor; toplumsal cinsiyet adaleti, eğitim, iklim eylemi ve çok daha fazlası için hareketleri yönlendiriyor. Her kız çocuğu, her yerde, eşitliği, fırsatları ve saygınlığı hak eder" dedi.