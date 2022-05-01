Guterres’ten Ramazan turu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ramazan dayanışması" başlığıyla duyurduğu mini Afrika turu kapsamında Senegal'e ulaştı. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından, Senegal'e resmi ziyaret düzenleyen BM Genel Sekreteri Guterres ile BM ve Senegal arasındaki iş birliğini ele alacaklarını kaydetti. Bayramın ilk günü Nijer'e geçecek Guterres, burada Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile görüşecek. Guterres ziyaretini, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüşmesinin ardından tamamlayacak.