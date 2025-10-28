Guterres’ten tarihi çıkış: BM günümüz dünyasıyla uyuşmuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dikkat çeken çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini hatırlattı. Guterres, Malezya'daki 47. ASEAN Zirvesi marjında düzenlenen basın toplantısında konuştu. BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "meşruiyet" ve "verimlilik" sorunu olduğunu söyleyen Guterres, "Meşruiyet sorunu var, çünkü mevcut yapısı artık dünyanın gerçekliğiyle uyuşmuyor" ifadesini kullandı. Guterres, BMGK'nın Avrupa'dan 3 daimi üyesi bulunduğunu fakat Güney Amerika ve Afrika'dan bir tane dahi bulunmadığını hatırlatarak, "Bu da Güvenlik Konseyi'nin günümüz dünyasıyla uyuşmadığını gösteriyor" dedi. Guterres, gelişmekte olan ülkelerin, ihtiyaç duyduğu desteği görmediğini ve nedeninin küresel mali sistemin adaletsizliği olduğunu vurguladı.