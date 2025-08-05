Güvenilir ülke Türkiye

Afrika, sahip olduğu genç nüfusu ve zengin kaynaklarıyla küresel sistemde giderek daha stratejik bir konuma yükselirken Türkiye ise kıta ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün derinleştiriyor.

❱ 2002'den itibaren Türkiye'nin Afrika'yla ticaret hacmi 36.6 milyar dolara yükselerek yaklaşık 9 kat arttı.

❱ Türkiye, kıtaya yönelik dış politikası çerçevesinde 2002 yılında 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısını, 2024 yılında 44'e çıkardı.

500 ÜST DÜZEY ZİYARET

❱ Afrika ülkeleri Türkiye'de büyükelçiliklerini artırarak, 2008'de 10 olan Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı 2024 yılında 38'e yükseldi.

❱ Bu artışla beraber, resmi temaslar yoğunlaşırken, son 5 yıllık dönemde yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin sayısı 500'ü aştı.

❱ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Afrika ülkesine 53 ziyaret gerçekleştirerek kıtayı en fazla ziyaret eden lider oldu.

GÖNÜL BAĞI KÖPRÜLERİ KURULUYOR

THY: Türk Hava Yolları, Afrika'da 41 ülkede 62 şehre sefer düzenliyor.

TİKA: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın 22 faal temsilciliği bulunuyor.

YEE: Yunus Emre Enstitüsü 15 Afrika ülkesinde 18 merkezde Afrikalılara Türkçe dersi veriyor ve Türk kültürünü tanıtıyor.

TMV: Türkiye Maarif Vakfı 27 Afrika ülkesinde 230'dan fazla kurumuyla 25 bin civarında öğrenciye eğitim veriyor.

Türkiye sağlık alanında çalışmalar yürüterek Somali'de Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sudan'da Nyala Hastanesi ve Nijer'de Nijer- Türkiye Dostluk Hastanesi'nin kurulmasına öncülük etti.

Türkiye Bursları programı kapsamında 2024 sonu itibarıyla 62 bin civarında Afrikalı öğrenci Türkiye'de yüksek öğrenimine devam ediyor.

KAZAN-KAZAN ANLAŞMALARI

❱ Türkiye, Afrika'dan 49 ülke ile Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

❱ 32 ülke ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

❱ 17 ülke ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

❱ 35 ülke ile Askeri Çerçeve Anlaşması

❱ 21 ülke ile Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması

❱ 29 ülkeyle Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzaladı.