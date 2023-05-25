Güvenli ortam Suriye’ye dönüşleri hızlandırdı

BarışPınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde, Türkiye destekli yerel meclislerin çabalarıyla sağlanan istikrar, istihdam fırsatları ve canlanan ekonomi, geri dönüş yapanlar için yeni bir hayat kurma fırsatı doğurdu. Bölgede istikrar ortamının sağlanması, hem ana vatanına dönenlere hem de dönmeyi düşünenlere yeni bir hayat kurma konusunda umut oluyor.Hayatın normale döndüğü bölgedeki güven ortamı, özel sektörün çeşitli alanlarında yatırımları canlandırdı. Bölgede açılan tuğla, çimento ve kilit taş üretim şantiyesi, yeni çırçır fabrikaları, hortum imalat atölyesi ile lokantalar gençlere iş olanağı sağladı. Sınır kapısındaki yetkililere göre, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı Ekim 2019'dan bu yana, geri dönüşler çerçevesinde yalnızca Tel Abyad'a gelen Suriyelilerin sayısı 30 bini aştı.Göç İdaresi Başkanlığı'nca "güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" prensibiyle yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısının 554 bin 107'ye geçtiği öğrenildi.Hac Abdullah, terör örgütü PKK/ YPG'nin evine ve tarlasına el koyması yüzünden 2017'de Tel Abyad'ı terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Abdullah, "Türkiye olmasaydı kimse dönemezdi. Şu an güvendeyiz, mutluyuz, yaşıyoruz" dedi.Hüseyin, Türkiye'de eğitim aldığını belirterek "Tel Abyad'da protez merkezi açma planım var. Hem bir ihtiyacı karşılamış olurum" şeklinde konuştu.Ebu Faysal, "Burada yeniden bir hayat kurdum. Bu yıl bol yağmur yağdı. İnşallah mahsul iyi olacak" dedi.