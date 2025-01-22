Güvenlik güçleri 24 saat teyakkuzda: Güney Kore’de azil davası paniği

Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon Suk Yeol'un destekçilerinin protestoları nedeniyle azil davasının görüldüğü Anayasa Mahkemesi çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Yonhap'ın haberine göre, Choi, 19 Ocak'ta Yoon'un tutuklanmasına tepki gösteren protestocuların, bu kararı alan Seul Batı Bölge Mahkeme binasını basmasına ilişkin açıklama yaptı. Mahkeme binasına "zorla giren" ve polisle arbede yaşan protestocuların eylemelerini "yasa dışı ve şiddet içeren" eylemler olarak niteleyen Choi, Yoon'un azil davasının görüldüğü Anayasa Mahkemesi çevresinde güvenlik güçlerinin 24 saat teyakkuzda olacağını açıkladı.

BAŞKANLIK OFİSİNDE DELİL ELDE ETME GİRİŞİMİ

Diğer yandan Yolsuzluk Soruşturma Ofisinden (CIO) bir yetkili yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin başkanlık ofisi ve konutta arama işlemlerinin sürdüğünü kaydetti. Yetkili, yapılacak aramayla sıkıyönetim ilanına ilişkin Yoon'un kullandığı "güvenli" telefon, bilgisayar ve diğer elektronik ekipmanlar, kayıt, evrak ve toplantı dökümlerinin ele geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Güvenlik güçleri ve soruşturma ekiplerinin girişiminin ancak başkanlık ofisinin güvenlik servisinin işbirliği yapması halinde başarılı olabileceği ifade ediliyor. Zira soruşturma ekiplerinin daha önce birkaç delil elde etme girişimi, başkanlık güvenlik birimlerinin engellemeleri sonucu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

YOON'UN TUTUKLANMASI

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti. Yoon, dün Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararı üzerine, "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı. Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.