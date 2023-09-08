Güvenlik kaynaklarından Deyrizor açıklaması: Yaşananlar haklılığımızın açık göstergesi

Türkiye'nin uyarılarına rağmen terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Batılı ülkelerce destek verilen terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin Suriye'deki baskı ve eziyetlerine yerel halklar tepki gösteriyor. Güvenlik kaynakları SABAH'ın Suriye'nin Deyrizor kentinde Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalara ilişkin sorusuna "Yaşananlar bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi. Son yaşananlar eli kanlı PKK/YPG terör örgütü eliyle orada kurulmaya çalışılan düzene karşı bölge halkının kendi haklarını ve topraklarını korumak için bir araya gelerek tepki göstermesinden ibaret. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir" yanıtını verdi. Öte yandan teröristlerce Suriye'de Türk askerine yönelik tacizlerde yaşanan artışın bu gelişmelerle bağlantılı olabileceği de kaydediliyor.Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakanlık kaynakları şunları söyledi:Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin güvenli olarak geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. PKK/ YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor.Kerkük önemli, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bölgede barış ve huzur için özellikle Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması önem arz ediyor. Biz de oradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son geldiğimiz noktada; Irak Federal Meclisi'nin almış olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı var. Ondan sonra oradaki olaylar yatışmış gibi duruyor.Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin Deyrizor'da PKK/YPG'ye karşı 27 Ağustos'ta başlattığı operasyonlar, Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsalında sürüyor. Öte yandan Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplar ile Rusya, İdlib ve çevresindeki bölgelere son bir haftada 1400'den fazla saldırı düzenledi, 6 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.