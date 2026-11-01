Güvenlikte ortak alarm sistemi devrede
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Diyalog Forumu" kapsamında gerçekleştirilen "Medeniyet Perspektifinden Türk Dünyası ve Gelecek Tasavvuru" başlıklı oturumda şu kritik mesajları verdi: 1Kurulan ortak dijital alarm sistemi sayesinde, Türk dünyasındaki herhangi bir coğrafi noktada beliren güvenlik tehdidi, sisteme dahil tüm paydaş ülkelerin istihbarat teşkilatları tarafından aynı anda tespit edilip eşzamanlı olarak takip edilebilmekte. 2 Entegre istihbarat sistemi; sınır aşan insan kaçakçılığı, terör faaliyetleri, sıcak çatışma bölgelerinden yayılan riskler ve radikalleşme gibi unsurlarla mücadelede aktif olarak kullanılmakta. 3Klasik istihbarat yöntemlerinin ötesinde, yapay zekâ ve dijital çağın getirdiği bilgi kirliliği ile siber manipülasyonlara karşı teşkilatlar arasında şeffaf, güvene dayalı ortak koruma kalkanı geliştirildi.
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