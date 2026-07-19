Guyana’da feribot faciası: 116 yolcunun bulunduğu tekne alabora oldu

Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan MV Barima feribotu, başkent Georgetown'dan Port Kaituma bölgesine seferi sırasında alabora oldu.

Guyana Bayındırlık Bakanı Juan Edghill, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 23.00 sularında acil durum ihbarı alınmasının ardından feribot mürettebatı ve 116 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.