Guyana’da feribot faciası: 116 yolcunun bulunduğu tekne alabora oldu
Guyana’nın başkenti Georgetown’dan Port Kaituma’ya giden feribot sefer sırasında alabora oldu. Şu ana kadar 53 kişi kurtarılırken, diğer yolcuları arama çalışmaları sürüyor.
Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan MV Barima feribotu, başkent Georgetown'dan Port Kaituma bölgesine seferi sırasında alabora oldu.
Guyana Bayındırlık Bakanı Juan Edghill, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 23.00 sularında acil durum ihbarı alınmasının ardından feribot mürettebatı ve 116 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.
ŞU ANA KADAR 53 KİŞİ KURTARILDI
Edghill, 1939 yılında inşa edilen MV Barima adlı 17 kişilik mürettebatın olduğu feribotta 250 can yeleği, 2 sert cankurtaran botu ve 6 şişirilebilir cankurtaran botu bulunduğunu belirtti.
Guyana Başbakanı Mark Phillips, şimdiye kadar 53 kişinin kurtarıldığını, diğer yolcuların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.