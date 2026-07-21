Guyana’daki tekne faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 27’ye yükseldi

Guyana Başbakanı Mark Phillips, alabora olan MV Barima feribotundaki can kaybına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Phillips, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye, kurtarılanların sayısının ise 69'a yükseldiğini ifade etti.

Feribotun alabora olması sonucu kaybolan 83 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Phillips, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.