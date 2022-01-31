Hain saldırıyı yıkılan evlerin önünde anlattı! Aliyev’den Ermenistan’a gözdağı: Asla izin vermeyeceğiz

"BU VAHŞETİ UNUTMAYACAĞIZ"

Temelini attığı Gence Anıt Kompleksi'nin geniş bir alanı kaplayacağını belirten Aliyev, "Bu Anıt Kompleksi yaklaşık dört hektar üzerine inşa edilecek. Yıkılan bu binalar olduğu gibi kalacak. Yani bu hafızalardan silinmemelidir. Bu Ermeni vahşetini unutmamalıyız. Savaş bitti. Evet, barış olmalı diyoruz. Ama Ermeni vahşetini, Ermeni faşizmini asla unutmamalıyız. Hocalı kurbanlarını unutmamalıyız. Gence kurbanlarını ve diğer şehirlerimizin kurbanlarını asla unutmamalıyız. Kutsal ruhlarının önünde eğiliyoruz ve bir kez daha kanlarının yerde kalmadığını söylüyoruz. Belki de bu yakınları için bir teselli. Aynı zamanda biz muzaffer bir milletiz, biz muzaffer bir devletiz diyoruz. Ermeni faşizmini yendik. Ermeni faşizminin bir daha asla ortaya çıkmamasını sağlamalıyız. Ermenistan'ın 21. yüzyılda yaptığı bu tahribatları, faşizmin ne iyi ne de kötü olmadığı konusunda herkese örnek olmalıdır. Ermenistan'ın destekçileri, Ermenistan'ın arkasındaki çevreler, tarihi misyonumuzu, ne belaları yok ettiğimizi bilmeli, anlamalı ve takdir etmelidir. Biz sadece topraklarımızı kurtarmakla kalmadık, bölgeyi, Güney Kafkasya'yı da bu vahşi güçlerden temizledik. Tekrar ediyorum, şimdi onlar boynu bükük bir şekilde yaşıyorlar. Ama kimse bir daha baş kaldırmayacaklarını garanti edemez. Bölgemizde Ermeni faşizminin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz. Ermenistan'ın tekrar Azerbaycan için potansiyel bir tehdit haline gelmesine asla izin veremeyiz. Eğer görürsek, orada yok ederiz. Bunu herkes bilmeli" dedi.