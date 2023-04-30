Hainler muhabirimize saldırdı

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, 14 Mayıs seçimleri için kurulan sandıklar önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Oy verme işlemleri yoğun şekilde devam ederken, Türkiye karşıtları da harekete geçti. HDP'li provokatörler SABAH Avrupa ve aHaber Hollanda Muhabiri Fatih Özyar'a saldırırken, bir diğer grup da Fransa'nın Strazburg kentinde seçmenleri hedef aldı.Özyar, Amsterdam'da uğradığı saldırıyı şöyle anlattı: "9 numaralı sandıkta bir arbede yaşandı. Olayı görüntülemek için cep telefonumu çıkardım. Bu sırada yanıma 2-3 kişi geldi, argo kelimeler kullandılar. 'İki gündür burada provokatörlük yapıyorsun. Sen ne istiyorsun' dedikten sonra, içlerinden biri kafa attı. Dudağım patladı.Ardından beni darp etmeye başladılar. Elimdeki cep telefonlarını vura vura yere düşürdüler. Saldırganlardan biri cep telefonlarından birini ayağının altına alıp tekmelemeye başladı. Sonra beni korumak için araya birileri girdi. Bu kez beni korumak isteyen kişiye de saldırmaya başladılar. Her iki telefonum da büyük hasar gördü. Sonra güvenlik güçleri araya girdiler."Fransa'nın Strazburg kentinde ise terör örgütü sempatizanları, oy vermeye gelen bir vatandaşın aracına saldırarak linç etmeye çalıştı. Saldırganlar sopa ve çekiçlerle otomobile büyük zarar verirken, vatandaşı da yaraladı. Fransız polisi ise saldırganları görüntülemek isteyen gazetecileri engellemek istedi ve tehditler savurdu. FRANKFURT