Haiti çetelere teslim
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'yi ziyaret etti. Ülkede artan çete şiddeti nedeniyle her 10 kişiden birinden fazlası evsiz kaldı. BM'nin yayımladığı yeni verilere göre, Haiti'de yılbaşından bu yana 2 bin 300 kişi öldürüldü, 100 kişi kaçırıldı, 1.5 milyon kişi ise yerinden edildi. ABD'nin müdahalesi altındaki Haiti'de başkent Port-au-Prince'in yüzde 85'inin silahlı çetelerin kontrolünde olduğu belirtiliyor. Ülke yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlar yaşıyor.