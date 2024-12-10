Haiti’de çete katliamı: 187 ölü

Barış ve Kalkınma için STK Ağına (CDP-Haiti) göre, Micanor, bir süredir hasta olan oğlunun iyileşmesi için "vudu" olarak bilinen büyüyü yaptığı ileri sürülen bir rahibe başvurdu ancak çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine bölge sakinlerini oğlunun ölümünden sorumlu tuttu.

HAİTİ'DE BU YIL 5 BİNİ AŞKIN KİŞİ SİLAHLI ÇETELERİN SALDIRILARINDA ÖLDÜ

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.