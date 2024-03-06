Haiti’de çete krizi büyüyor! Başbakan ülkeye bile dönemedi!

Başbakan Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenlemiş ve güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar ederken 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve bugüne kadar belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.